Матч Болгария — Англия могут отменить из-за болельщиков хозяев

Отборочный матч Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии был оставлен на 5 минут в первом тайме после того, как Рахим Стерлинг и Тайрон Мингс подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Каждый раз, когда эти игроки касались мяча, фанаты свистели и изображали обезьяньи крики.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подошел к главному арбитру матча, после чего игра остановилась, а диктор на стадионе в Софии призвал болельщиков соблюдать порядок.

The Sun отмечает, что если болгарские фанаты продолжат оскорблять англичан, команда гостей может демонстративно уйти с поля в раздевалку. Если и после этого ничего не изменится, матч будет отменен.