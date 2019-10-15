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Украина такая же крутая, как и Россия. Бьёт Португалию и выходит на Евро 

Чемпионат.com 20 минут назад
Украина такая же крутая, как и Россия
Фото: STR/Getty Images
Даже действующие чемпионы Европы оказались бессильны.
Украинские футболисты в понедельник на Олимпийском стадионе в Киеве официально оформили выход на чемпионат Европы 2020 года. В седьмом туре квалификационного турнира подопечные Андрея Шевченко победили действующих чемпионов первенства португальцев со счётом 2:1. Сборная Украины провела встречу на привычно высоком для себя уровне текущего отборочного турнира, действуя компактно и надёжно во всех линиях.
Комфортный задел в два мяча команда оформила в первом тайме усилиями Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. Однако во второй половине португальцы полностью перехватили инициативу, не дав нанести сопернику ни одного удара по воротам. На 72-й минуте украинцы немного усложнили себе задачу — за игру рукой в собственной штрафной был удалён Тарас Степаненко, получивший вторую жёлтую карточку. Пенальти уверенно реализовал Криштиану Роналду. Но, несмотря на подавляющее преимущество, сборная Португалии не смогла ничего противопоставить оборонительным действиям соперника. Несколько раз украинцев в концовке спасал голкипер Андрей Пятов.
Для команды участие на чемпионате Европы станет третьим в истории. Ранее сборная Украины выступала на турнирах 2012 и 2016 годов. Оба раза выйти из группы у них не получилось. Последний матч текущего отборочного турнира сборная Украины проведёт против команды Сербии. Сербы идут на третьем месте в группе и всего на одно очко отстают от португальцев. Соперниками команды Роналду в последних двух турах станут сборные Литвы и Люксембурга.
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Комментарии3
Футбол , Статьи , Андрей Шевченко , Тарас Степаненко , Андрей Пятов , Криштиану Роналду , Андрей Ярмоленко , Роман Яремчук
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