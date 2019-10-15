Украина такая же крутая, как и Россия. Бьёт Португалию и выходит на Евро

Даже действующие чемпионы Европы оказались бессильны.

Украинские футболисты в понедельник на Олимпийском стадионе в Киеве официально оформили выход на чемпионат Европы 2020 года. В седьмом туре квалификационного турнира подопечные Андрея Шевченко победили действующих чемпионов первенства португальцев со счётом 2:1. Сборная Украины провела встречу на привычно высоком для себя уровне текущего отборочного турнира, действуя компактно и надёжно во всех линиях.

Для команды участие на чемпионате Европы станет третьим в истории. Ранее сборная Украины выступала на турнирах 2012 и 2016 годов. Оба раза выйти из группы у них не получилось. Последний матч текущего отборочного турнира сборная Украины проведёт против команды Сербии. Сербы идут на третьем месте в группе и всего на одно очко отстают от португальцев. Соперниками команды Роналду в последних двух турах станут сборные Литвы и Люксембурга.