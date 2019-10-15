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«Мы не Россия»: как Украина празднует выход на Евро 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
«Мы не Россия»: как Украина празднует выход на Евро
Фото: Газета.Ru
Сборная Украины по футболу на своем стадионе в Киеве обыграла Португалию и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы — 2020, где точно не сыграет с Россией в группе, но может встретиться с ней в плей-офф. После знаковой победы украинские футболисты язвили в адрес команды Станислава Черчесова и собирались заниматься сексом всю ночь.
Сборная Украины пробилась на третий чемпионат Европы подряд. Но первым в этой серии был домашний Евро-2012, который страна проводила вместе с Польшей, а через отборочный цикл бывшая республика СССР попадает на континентальный праздник жизни во второй раз подряд.
Украинский футболист посмеялся над победой России
Финальные части, правда, пока что у «жовто-блакитных» получались не слишком — дважды команда не могла преодолеть групповую стадию.
Кажется, что сейчас украинская сборная под руководством Андрея Шевченко готова сделать качественный шаг вперед. По крайней мере в своей отборочной группе она уверенно доминировала.
Уже победа со счетом 5:0 над Сербией обозначила намерения украинской команды, а выездная нулевая ничья в Португалии также была стратегически важным исходом и до сих пор остается последней потерей очков в цикле.
Все это привело к тому, что украинской сборной достаточно было в Киеве сыграть вничью с португальцами во второй раз, чтобы оформить попадание на чемпионат Европы.<