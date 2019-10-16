Сборная США проиграла Канаде впервые за 34 года

Сборная Канады по футболу впервые за 34 года обыграла команду США

Сборная Канады по футболу одержала победу над командой США в матче группового этапа Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алфонсо Дэвис и Лукас Каваллини.

Для канадских футболистов это первая победа над американцами с апреля 1985 года. Безвыигрышная серия составила 17 матчей.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Испании может возглавить Эквадор.

Футбол. Лига наций КОНКАКАФ. Группа A. 3-й турКанада — США — 2:0 Голы: 1:0 — Дэвис, 63; 2:0 — Каваллини, 90+1.