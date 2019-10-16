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Сборная Канады по футболу впервые за 34 года обыграла команду США 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Сборная США проиграла Канаде впервые за 34 года
Фото: Reuters
Сборная Канады по футболу одержала победу над командой США в матче группового этапа Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алфонсо Дэвис и Лукас Каваллини.
Для канадских футболистов это первая победа над американцами с апреля 1985 года. Безвыигрышная серия составила 17 матчей.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Испании может возглавить Эквадор.
Футбол. Лига наций КОНКАКАФ. Группа A. 3-й турКанада — США — 2:0 Голы: 1:0 — Дэвис, 63; 2:0 — Каваллини, 90+1.
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