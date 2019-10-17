Бен Арфа требует с «ПСЖ» 8 миллионов евро через суд

Бывший нападающий «ПСЖ» Атем Бен Арфа требует с парижского клуба 8 миллионов евро в качестве компенсации за несправедливое отстранение от команды. 32-летний француз был подписан парижанами в 2016 году и провел в Париже два сезона, отыграв всего в 32 матчах.

— Все игроки были удивлены, что я не играю. Даже Неймар, — цитирует L'Equipe Бен Арфа. — Я отдавался полностью на тренировках и хотел остаться в команде, потому что был уверен: мой шанс придет. Этого не произошло. Мне сказали, что сведут меня с ума.

Бен Арфа подал иск в суд по трудовым спорам, требуя компенсацию в размере, который предусмотрен контрактом с учетом бонусов. Это 8 миллионов евро.