Евро-2020. Сборная Швеции упустила победу над Испанией

В футбольном Старом Свете продолжается отборочный турнир к чемпионату континента 2020 года. В группе "F" встречались два лидера: сборная Швеции на своем поле принимала соперников из Испании. Матч получился упорным, скандинавы вели до последних минут, но упустили победу — 1:1.

Мяч в ворота "красной фурии" забил полузащитник клуба российской премьер-лиги "Краснодар" Маркус Берг на 50-й минуте. В целом игра была равной, но шведы неважно провели концовку. Казалось, они слишком поверили в близость победы и пропустили на 90-й минуте гол от Родриго.

Испанцы сохранили лидерство: у них стало 20 очков. У сборной Швеции теперь 15 турнирных баллов. В это е время завершились два других матча в этом секстете: Румыния — Норвегия — 1:1, Фарерские острова — Мальта — 1:0. У румын стало 14 очков, у норвежцев — 11, у Мальты и Фарер — по 3 очка.