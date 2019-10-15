«Реал» рассказал о травме Модрича

Напомним, Модрич получил повреждение в концовке матча отбора на чемпионат Европы 2020 года против Уэльса (1:1). Лука не смог продолжить игру и был заменён на Милана Баделя.

Во вторник Модрич прошёл обследование в расположении «Реала». Оно выявило у хорватского футболиста ушиб правой четырёхглавой мышцы. Точные сроки восстановления игрока не называются. При этом испанские СМИ сообщают, что Модрич будет в форме уже к концу текущей недели.