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Российская «молодежка» разгромила соперников из Эстонии 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Российская «молодежка» разгромила соперников из Эстонии
Фото: rfs.ru
Параллельно с матчами европейского отбора среди национальных сборных в Старом Свете проходят матчи чемпионата континента 2021 года среди молодежных команд. Россияне очередной матч проводили в Эстонии против местных футболистов и победили соперников со счетом 5:0.
В этот вечер наши забивали на любой вкус. Первый гол в ворота хозяев забил Чалов с назначенного судьей пенальти. В первом тайма также отличился Глушенков. Во второй половине игры два гола с интервалом в 4 минуты провели Глебов и Круговой, а окончательный счет установил Калугин.
Россия не идут вторыми в группе 5 отбора, набрав после 4-х матчей 8 очков. Впереди "молодежка" Польши (10 очков), вслед за россиянами стоят команды Болгарии (5 очков), Сербии (4), Эстонии (3) и Латвии (2).
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