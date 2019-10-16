Джикия встретится с фанатами «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия проведёт встречу с болельщиками красно-белых перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
«Георгий Джикия встретится с болельщиками перед матчем «Спартак» — «Рубин". Перед субботним матчем на „Открытие Арена“ у гостей ресторана Platinum будет возможность пообщаться с капитаном нашей команды!" — сообщается в „твиттере“ московского клуба.
Матч „Спартак“ — „Рубин“ состоится 19 октября в Москве. Начало встречи в 16:30 мск. Матч станет первым для московского клуба под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
»Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (14) — на 11-м месте.