«Барселона» отказалась от матча с «Реалом» в Мадриде

«Барселона» не хочет проводить матч с «Реалом» в Мадриде

Руководство футбольного клуба «Барселона» отказалось провести матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реалом» в Мадриде, однако готово перенести встречу на декабрь из-за протестов в городе.

Каталонский клуб в письме Федерации футбола Испании предоставил свои аргументы против обмена кругами, сообщает Mundo Deportivo.

Матч может быть перенесен с 26 октября на 18 декабря. Решение по этому вопросу позже примет специальный комитет.

Ранее News.ru писал о том, что матч между «Барселоной» и «Реалом» может быть перенесён из столицы Каталонии в Мадрид из-за протестных акций, которые проходят в Барселоне из-за судебных приговоров политическим лидерам.