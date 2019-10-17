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Месси взялся за усиление «Барселоны» 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Месси взялся за усиление «Барселоны»
Фото: РИА Новости
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что клуб должен купить защитника «Аякса» Николаса Тальяфико. Об этом пишет Don Balon.
По информации издания, каталонцы летом 2020 года планируют усилить позицию левого защитника, на которой сейчас играет 30-летний Жорди Альба. Во время последнего трансферного окна «Барселона» приобрела защитника Жуниора Фирпо за 18 миллионов евро, однако Месси недоволен его уровнем.
Форвард считает, что именно Тальяфико сможет стать долгосрочной заменой Альбе. Он настаивает на том, чтобы «Барселона» купила именно его.
23-летний Тальяфико — партнер Месси по сборной Аргентины. В прошлом сезоне он вместе с «Аяксом» добрался до полуфинала Лиги чемпионов и стал чемпионом Нидерландов.
Месси не раз занимался вопросом формирования состава «Барселоны». По сообщениям СМИ, летом этого года он пытался уговорить нападающего ПСЖ Неймара вернуться в каталонский клуб. Также он в разные годы требовал от руководства клуба избавиться от ряда игроков. В частности, в 2017-м он потребовал продажи Люки Диня, Жереми Матье и Андре Гомеша. Все трое позднее покинули «Барселону».
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Футбол , Андре Гомеш , Лионель Месси , Николас Тальяфико , Жорди Альба
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