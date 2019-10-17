Российский футболист попал в команду недели FIFA 20

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев был включён в список лучших футболистов недели по версии разработчиков FIFA 20. Судя по всему, игроделов EA Sports впечатлил дубль и голевая передача Дениса в матче национальной команды с Кипром.

Как и остальные футболисты, Черышев получит специальную карточку. Его рейтинг был увеличен до 82 (удары — 83, пас — 82).