Бразилец Коутиньо больше не намерен играть за «Барселону»

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, в настоящее время защищающий цвета мюнхенской "Баварии" на правах аренды, больше не будет выступать за каталонскую "Барселону". Об этом сообщает As.

Как поясняет источник, 27-летний футболист не планирует играть за сине-гранатовых даже в том случае, если действующие чемпионы Германии решат не подписывать полноценное соглашение с ним.

Напомним, что Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля".