Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко «получил в морду» от «уважаемых людей» на матче сборных Украины и Португалия, пишет Sport24.

Как рассказал изданию «Prosports.kz» глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный, инцидент произошел во время отборочного матча чемпионата Европы Украина-Португалия, который прошел в Киеве и завершился победой Украины со счетом 2:1.

«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — сказал Печерный.

После этого Павелко призвал на помощь криминального авторитета по кличке Нарик, так что остановить конфликт удалось только с помощью полиции.

По словам Печерного, информация о произошедшем дошла до президента Украины Владимира Зеленского , и Павелко пришлось звонить, оправдываться и извиняться.

По данным украинских СМИ, криминальный авторитет Нарик — это сват Павелко Александр Петровский.

Издание Tribuna.com сообщило, что дочь Игоря Суркиса подтвердила достоверность истории.