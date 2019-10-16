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Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал
Фото: Reuters
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко «получил в морду» от «уважаемых людей» на матче сборных Украины и Португалия, пишет Sport24.
Как рассказал изданию «Prosports.kz» глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный, инцидент произошел во время отборочного матча чемпионата Европы Украина-Португалия, который прошел в Киеве и завершился победой Украины со счетом 2:1.
Павелко, находясь в нетрезвом состоянии, «начал приставать к уважаемым людям»: президенту киевского «Динамо» Игорю Суркису и его брату Григорию — почетному члену УЕФА, а также бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко.
«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — сказал Печерный.
После этого Павелко призвал на помощь криминального авторитета по кличке Нарик, так что остановить конфликт удалось только с помощью полиции.
По словам Печерного, информация о произошедшем дошла до президента Украины Владимира Зеленского, и Павелко пришлось звонить, оправдываться и извиняться.
По данным украинских СМИ, криминальный авторитет Нарик — это сват Павелко Александр Петровский.
Издание Tribuna.com сообщило, что дочь Игоря Суркиса подтвердила достоверность истории.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии6
Футбол , Прочее , Валерий Пустовойтенко , Андрей Павелко , Владимир Зеленский , Игорь Суркис , УЕФА , Динамо
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