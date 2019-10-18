Игрок «Реала» назвал Месси своим кумиром

Футболист получил прозвище "японский Месси". В настоящее время он выступает на правах аренды за "Мальорку".

"Лично я с ним не знаком. Когда я был маленьким, то просил у него автограф.

Месси всегда был моим кумиром. Не знаю, сколько аргентинцу лет, но меня поражает, что он продолжает забивать столько мячей", — цитирует Кубо Marca.