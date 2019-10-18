Игрок «Реала» назвал Месси своим кумиром 

Полузащитник мадридского "Реала" Такефуса Кубо заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси является его кумиром.
Футболист получил прозвище "японский Месси". В настоящее время он выступает на правах аренды за "Мальорку".
"Лично я с ним не знаком. Когда я был маленьким, то просил у него автограф.
Месси всегда был моим кумиром. Не знаю, сколько аргентинцу лет, но меня поражает, что он продолжает забивать столько мячей", — цитирует Кубо Marca.
Ранее Месси сравнил себя с нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвардом "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.