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Защитник «Краснодара» Скопинцев женился 

Sports.ru + ещё 4 1 час назад
Защитник «Краснодара» женился
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
22-летний защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в среду женился на своей ровеснице Елизавете.
«Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твердое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника», — сообщается в твиттере клуба.
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