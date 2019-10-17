Защитник «Краснодара» женился

22-летний защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в среду женился на своей ровеснице Елизавете.
«Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твердое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника», — сообщается в твиттере клуба.
Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни 😌 и твёрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! 💑💍
Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! 👏 Желаем новоиспеченной семье большущего счастья! 💓 pic.twitter.com/a4HGsI2gMf— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 17, 2019