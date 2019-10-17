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Субботний
Игры
18 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Ахмат
19:30
Локомотив М
18 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Гранада
22:00
Осасуна
18 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
21:30
Байер
19 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
14:00
Урал
Спартак М
16:30
Рубин
Зенит
19:00
Ростов
19 октября
Английская Премьер-лига
3 из 8
Все матчи
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед
19 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эйбар
14:00
Барселона
Атлетико М
17:00
Валенсия
Хетафе
19:30
Леганес
19 октября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Аугсбург
16:30
Бавария
Фортуна
16:30
Майнц
Унион
16:30
Фрайбург
20 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Оренбург
11:30
Крылья Советов
Уфа
14:00
ЦСКА
Арсенал
16:30
Сочи
20 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
20 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Алавес
13:00
Сельта
Реал Сосьедад
15:00
Бетис
Эспаньол
17:00
Вильярреал
20 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Кёльн
16:30
Падерборн 07
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04
21 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал
25 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Рубин
19:30
Урал
25 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити
25 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
22:00