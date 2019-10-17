Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»

Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.

"Самюэль Жиго не тренировался с нами в эти дни. Айртон тоже пропускал последние встречи. Не скажу, что у нас мало игроков: ряд парней уехали в сборные. Но вот травмы меня удивили", — цитирует Тедеско РИА "Новости".

После 12 туров чемпионата России красно-белые набрали 14 очков. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.