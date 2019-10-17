Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Агуэро разбил машину стоимостью 80 тыс. фунтов. Прямо по пути на тренировку 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Агуэро разбил машину за 80 000 фунтов
Фото: РИА Новости
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. По дороге на тренировку аргентинец стал участником ДТП, в результате которого было серьёзно повреждено его авто. Сам футболист не пострадал.

Что случилось?

В то утро Агуэро ехал на своём внедорожнике Range Rover стоимостью 80 тыс. фунтов. В результате инцидента было сильно повреждено правое переднее колесо автомобиля. Сам футболист отделался лёгким испугом.
После аварии Агуэро не только отказался от медицинского обследования, но и принял участие в тренировке команды перед субботним матчем с «Кристал Пэлас».
Причины аварии пока неизвестны.
Футболист воспринял эту ситуацию с юмором и даже пытался шутить. После аварии выложил в «Инстаграме» фотографию разбитой машины с подписью: «Какое хорошее утро».

Очередная авария

Агуэро уже не в первый раз попадает в автомобильные аварии. В 2017 году без травм, к сожалению, обойтись не удалось. Он находился на пассажирском месте в такси на пути в аэропорт Амстердама, когда водитель не справился с управлением и врезался в столб. В итоге у Серхио было сломано ребро.
После инцидента врачи прогнозировали, что игрок вернётся к тренировкам минимум через месяц. Но он сделал это гораздо раньше. А уже через две недели в игре с «Бёрнли» Агуэро забил свой 177-й гол за «Манчестер Сити».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Российский футболист попал в команду недели FIFA 20 Российский футболист попал в команду недели FIFA 20 «Барселона» напомнила о дебюте Месси за клуб, назвав его лучшим в истории «Барселона» напомнила о дебюте Месси за клуб, назвав его лучшим в истории «Манчестер Сити» показал эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро «Манчестер Сити» показал эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро
Комментарии
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бен Арфа требует с «ПСЖ» 8 миллионов евро
Бен Арфа требует с «ПСЖ» 8 миллионов евро
Гильерме пошутил о русской зиме
Гильерме пошутил о русской зиме
Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
«Дэю не надо было заниматься боксом»
«Дэю не надо было заниматься боксом»
СБР показал новую форму сборной России
СБР показал новую форму сборной России
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение