Агуэро разбил машину за 80 000 фунтов

Агуэро разбил машину стоимостью 80 тыс. фунтов. Прямо по пути на тренировку

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. По дороге на тренировку аргентинец стал участником ДТП, в результате которого было серьёзно повреждено его авто. Сам футболист не пострадал.

Что случилось?

В то утро Агуэро ехал на своём внедорожнике Range Rover стоимостью 80 тыс. фунтов. В результате инцидента было сильно повреждено правое переднее колесо автомобиля. Сам футболист отделался лёгким испугом.

BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBU pic.twitter.com/VXOoON6E4S— Mirror Football (@MirrorFootball) October 16, 2019

После аварии Агуэро не только отказался от медицинского обследования, но и принял участие в тренировке команды перед субботним матчем с «Кристал Пэлас».

Причины аварии пока неизвестны.

Футболист воспринял эту ситуацию с юмором и даже пытался шутить. После аварии выложил в «Инстаграме» фотографию разбитой машины с подписью: «Какое хорошее утро».

Очередная авария

Агуэро уже не в первый раз попадает в автомобильные аварии. В 2017 году без травм, к сожалению, обойтись не удалось. Он находился на пассажирском месте в такси на пути в аэропорт Амстердама, когда водитель не справился с управлением и врезался в столб. В итоге у Серхио было сломано ребро.

После инцидента врачи прогнозировали, что игрок вернётся к тренировкам минимум через месяц. Но он сделал это гораздо раньше. А уже через две недели в игре с «Бёрнли» Агуэро забил свой 177-й гол за «Манчестер Сити».