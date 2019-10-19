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Месси высказался о завершении карьеры 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Месси высказался о завершении карьеры
Фото: ТАСС
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о завершении карьеры. Футболист дал интервью радиостанции Metro FM 95.1.
По информации СМИ, каталонский клуб хочет предложить игру контракт, который рассчитан на десять лет и включает в себя руководящую должность в структуре команды после завершения спортивной карьеры Месси.
«Мы обсуждали мой контракт буквально недавно. Не хочу, чтобы договор связывал меня обязательствами выступать, потому что не знаю, как буду себя чувствовать в будущем. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду восстанавливаться после травм.
Я хочу продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя в хорошей физической форме, но, очевидно, я останусь в «Барселоне» до конца карьеры», — сказал Месси.
Ранее Месси заявил, что многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара.
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