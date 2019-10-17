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Фан-группировка «Динамо» ответила на инициативу с бесплатными билетами 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фанаты «Динамо» отреагировали на бесплатные билеты
Фото: News.ru
Объединение болельщиков «Династия» опубликовало заявление по поводу бесплатных билетов на домашний матч московского футбольного клуба «Динамо» против «Краснодара», который пройдёт 20 октября.
Сообщение было опубликовано после того, как нападающий «Динамо» Кирил Панченко в своём Instagram написал о бесплатных билетах на матч для активных болельщиков. Футболисты клуба по собственной инициативе и на свои средства выкупили 700 билетов, не обсуждая эти действия с администрацией клуба.
Но благая идея в очередной раз превратилась в обычный пиар клуба и взятие под контроль «инициативы», к которой ФК не имел абсолютно никакого отношения. К сожалению, в последний момент в процесс вмешалась служба безопасности клуба, которая исказила первоначальную задумку, изменила порядок и процедуру выдачи билетов, в связи с чем, как и было сказано в посте Кирилла, по вопросам получения билетов нужно обращаться к сотрудникам клуба, — написано в заявлении «Династии».
В нём также отмечено, что организация не оказывает никакого содействия в распространении этих билетов. Болельщики поблагодарили футболистов за проявленную инициативу.
После 12-ти туров «Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав 10 очков.
Около 40 городов России планируют сделать фан-зоны для просмотра Евро-2020, писал News.ru.
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Футбол , Динамо
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