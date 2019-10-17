Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия 

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о том, чем его впечатляет Россия.
Своими мыслями футболист поделился в инстаграме. Он опубликовал фото с прогулки по Москве
"С удовольствием прогулялся по огромным улицами этого чудесного города. Помимо истории и культуры России меня всегда поражает великолепная чистота улиц. Это так красиво, и это занимает совсем немного времени, если начать с нашего повседневного поведения", — написал итальянец в соцсети.
Напомним, что хавбек выступал в стане сине-бело-голубых с лета 2018 года. Он сыграл за "Зенит" всего 15 матчей и оформил два гола во всех турнирах.
1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с Маркизио, который на протяжении 12 лет защищал цвета туринского "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что фанаты "Зенита" подготовили Артему Дзюбе необычный подарок.