Агент Петреску высказался об интересе «Динамо»

Агент Петреску прокомментировал слухи об интересе московского «Динамо»

"Мы не вели переговоров с "Динамо". У Дана есть контракт с ЧФР, команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Румынии, неплохо выглядит в Лиге Европы. Петреску обязан выполнять условия договора. Однако если будет интерес от других клубов, то все возможно.

Даже с такими плохими результатами любой тренер захочет возглавить "Динамо". У клуба большая история и он узнаваем в Европе", — заявил Пырнэу.

Отметим, что Петреску уже возглавлял "Динамо" с 2012 по 2014 год.