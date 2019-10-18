Зидан о переносе эль-класико: я лучше помолчу 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Бёрнли Бёрнли
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Бавария Бавария
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
19:30
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
21:30
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
17:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Фортуна Фортуна
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Боруссия Д Боруссия Д

Зидан о переносе эль-класико: я лучше помолчу 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Зидан о переносе эль-класико: я лучше помолчу
Фото: globallookpress.com © FP7/ZUMAPRESS.com
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о решении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч десятого тура Примеры с «Барселоной» из-за протестов в Каталонии.
«Мы будем делать то, что нам скажут. У «Барселоны» и у нас будет своя позиция. Если мы должны сыграть 26 октября, сыграем 26 числа. Если назначат другой день, хорошо, сыграем в эту дату. У меня есть свои предпочтения, но я их не скажу. Если я даже выскажу своё мнение, ничего не изменится. Поэтому я лучше помолчу», — приводит слова Зидана Marca.
Изначально встреча должна была состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, но её решили перенести из-за акций протеста и беспорядков в столице Каталонии.
Ранее сообщалось, что Ла Лига хочет провести матч «Барселона» — «Реал» 4 декабря.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Экс-футболист «Зенита» Ансальди показал, как побеждал Дзюбу в армрестлинге Экс-футболист «Зенита» Ансальди показал, как побеждал Дзюбу в армрестлинге Сёмин заявил, что для «Локомотива» матч с «Ахматом» не был простым Сёмин заявил, что для «Локомотива» матч с «Ахматом» не был простым Футбольные команды России и Косово будут разведены во всех турнирах УЕФА Футбольные команды России и Косово будут разведены во всех турнирах УЕФА
Футбол , Зинедин Зидан , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля
Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля
В Англии проведут турнир MMA по схеме из 1990-х
В Англии проведут турнир MMA по схеме из 1990-х
Скончался оставивший СССР без Евро футболист
Скончался оставивший СССР без Евро футболист2
Семин рассказал о травме Джорджевича
Семин рассказал о травме Джорджевича
Тайсон Фьюри хочет выступить на турнире по MMA
Тайсон Фьюри хочет выступить на турнире по MMA
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение