Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы 

Главный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, передает "Спорт на Куличках".
футболист в своем инстаграме опубликовал фотографию, на которой позирует вместе со своим бюстом из картона. Подарок ему сделали поклонники и вручили на базе российского клуба. Форвард отметил, что это очень неожиданный презент.
"Тот случай, когда копия намного лучше оригинала", — написал Слуцкий в комментариях.
На что Дзюба также не остался в стороне. Он также с шуткой ответил, что на бюст специалиста просто не хватило бы картона.
Ранее Станислав Черчесов высказался по поводу возможного перехода Дзюбы в "Интер".