Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы

футболист в своем инстаграме опубликовал фотографию, на которой позирует вместе со своим бюстом из картона. Подарок ему сделали поклонники и вручили на базе российского клуба. Форвард отметил, что это очень неожиданный презент.

"Тот случай, когда копия намного лучше оригинала", — написал Слуцкий в комментариях.

На что Дзюба также не остался в стороне. Он также с шуткой ответил, что на бюст специалиста просто не хватило бы картона.