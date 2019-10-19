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Слуцкий пошутил над Дзюбой и нарвался на ответ 

Lenta.ru 4 часа назад
Слуцкий пошутил над Дзюбой и нарвался на ответ
Фото: РИА Новости
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий отреагировал на пост нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в Instagram.
Футболист выложил фотографию с картонным бюстом, который ему подарили болельщики на тренировочной базе. «Тот случай, когда копия намного лучше оригинала», — отреагировал в комментариях Слуцкий. В ответ Дзюба написал: «Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона».
Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России, которую тренер возглавлял с 2015-го по 2016-й.
С лета 2018 года Слуцкий тренирует «Витесс». После девяти туров команда занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов, имея в активе 20 очков. До этого Слуцкий возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити» и московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.
Дзюба с 2015 года выступает за «Зенит». Вместе с петербургской командой он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Футболист в составе сборной России получил путевку на чемпионат Европы 2020 года.
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Футбол , Леонид Слуцкий , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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