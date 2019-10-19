Игрок «Рубина» потерял 2 литра крови и попал в реанимацию 

Футболист казанского «Рубина» после матча с московским «Спартаком» потерял два литра крови и был срочно прооперирован в карете скорой. Сейчас игрок в реанимации. Об инциденте сообщает «БИЗНЕС Online».
Накануне в матче молодежного первенства России «Рубин» встречался в Москве со «Спартаком». Во втором тайме 17-летний защитник «Рубина» Вячеслав Фомин ударился животом о колено соперника, закричал от боли и попросил замену.
Игрок так и не понял, насколько серьёзно был травмирован. После матча он помылся в душе и сел в автобус вместе с командой, поехавшей в «Домодедово». В пути юноша побледнел и стал жаловаться на боли в боку, куда и пришелся удар.
«Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция — ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу.
Состояние пока стабильно тяжелое, поскольку он потерял два литра крови», — рассказал Ильшат Хабиров, врач молодежки «Рубина».
Фомин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выяснилось, что он потерял около 2 литров крови из-за внутреннего кровотечения. Но врачи говорят, что все внутренние органы целы.
«У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота», — поясняет Хабиров.
Сейчас врач находится возле футболиста, в больнице. К молодому спортсмену вылетели родители.
Фомин — воспитанник академии «Рубина», уроженец Ижевска. Для 17-летнего футболиста это первый сезон в молодежной команде.
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