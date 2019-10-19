Игрок «Рубина» потерял 2 литра крови и попал в реанимацию

Футболист казанского «Рубина» после матча с московским «Спартаком» потерял два литра крови и был срочно прооперирован в карете скорой. Сейчас игрок в реанимации. Об инциденте сообщает «БИЗНЕС Online»

Накануне в матче молодежного первенства России «Рубин» встречался в Москве со «Спартаком». Во втором тайме 17-летний защитник «Рубина» Вячеслав Фомин ударился животом о колено соперника, закричал от боли и попросил замену.

Игрок так и не понял, насколько серьёзно был травмирован. После матча он помылся в душе и сел в автобус вместе с командой, поехавшей в «Домодедово» . В пути юноша побледнел и стал жаловаться на боли в боку, куда и пришелся удар.

«Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция — ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу.

Состояние пока стабильно тяжелое, поскольку он потерял два литра крови», — рассказал Ильшат Хабиров, врач молодежки «Рубина».

Фомин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выяснилось, что он потерял около 2 литров крови из-за внутреннего кровотечения. Но врачи говорят, что все внутренние органы целы.

«У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота», — поясняет Хабиров.

Сейчас врач находится возле футболиста, в больнице. К молодому спортсмену вылетели родители.

Фомин — воспитанник академии «Рубина», уроженец Ижевска. Для 17-летнего футболиста это первый сезон в молодежной команде.