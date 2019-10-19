Игрок «Рубина» потерял 2 литра крови и попал в реанимацию

Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего защитника Вячеслава Фомина.
Футболист получил тяжелую травму в матче молодежного первенства со «Спартаком».
«Когда игроку поплохело в автобусе по пути в «Домодедово», я позвонил в службу 112, потому что нам оставалось еще 25 минут езды. Доктор по связи сказал, что в «Домодедово» хорошая медицинская служба, но мы решили не рисковать, потому что были пробки. Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция — ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу. Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота», — приводит слова Хабирова «Спорт Бизнес Онлайн».