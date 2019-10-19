Игрок «Рубина» потерял 2 литра крови и попал в реанимацию

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
0 0
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Уотфорд Уотфорд
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
Мальорка
Мальорка
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Бавария Бавария
Боруссия Д
Боруссия Д
19:30
Боруссия М Боруссия М
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
19:30
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
21:30
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Фортуна Фортуна
Фрайбург
Фрайбург
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг

Защитник «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии. Он потерял два литра крови 

SPORT24.ru + ещё 11 56 минут назад
Игрок «Рубина» потерял 2 литра крови и попал в реанимацию
Фото: Twitter
Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего защитника Вячеслава Фомина.
Футболист получил тяжелую травму в матче молодежного первенства со «Спартаком».
«Когда игроку поплохело в автобусе по пути в «Домодедово», я позвонил в службу 112, потому что нам оставалось еще 25 минут езды. Доктор по связи сказал, что в «Домодедово» хорошая медицинская служба, но мы решили не рисковать, потому что были пробки. Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция — ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу. Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота», — приводит слова Хабирова «Спорт Бизнес Онлайн».
Лучшие моменты Премьер-лиги
SPORT24.ru: последние новости
Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова» Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова» Ансальди был главным силачом «Зенита». Он побеждал в армрестлинге Халка и Дзюбу Ансальди был главным силачом «Зенита». Он побеждал в армрестлинге Халка и Дзюбу Рейнгольд: «Дебюта Тедеско и не было. Безобразная и и бездарная игра «Спартака» Рейнгольд: «Дебюта Тедеско и не было. Безобразная и и бездарная игра «Спартака»
Комментарии1
Футбол , Вячеслав Фомин , Спартак , Аэропорт Домодедово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» сыграл вничью с в первом матче Тедеско
«Спартак» сыграл вничью с в первом матче Тедеско
«Эвертон» выиграл впервые за полтора месяца
«Эвертон» выиграл впервые за полтора месяца
Турнир по карате завершился массовой дракой
Турнир по карате завершился массовой дракой22
Григорян подал в отставку
Григорян подал в отставку
Умер Александр Волков
Умер Александр Волков37
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение