Игрок «Рубина» потерял 2 литра крови и попал в реанимацию

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Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

Ансальди был главным силачом «Зенита». Он побеждал в армрестлинге Халка и Дзюбу

Рейнгольд: «Дебюта Тедеско и не было. Безобразная и и бездарная игра «Спартака»