В Германии загорелся поезд с футбольным фанатами

​На берлинской станции загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга»

Фанаты «Фрайбурга» попали в неприятную историю после матча чемпионата Германии против «Унион Берлин». Как сообщает Kicker, на берлинской железнодорожной станции загорелся скоростной поезд с болельщиками «Фрайбурга», которые должны были отправиться домой. Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда.

Все пассажиры благополучно были эвакуированы из поезда. Несколько человек были госпитализированы в качестве меры предосторожности из-за проблем с дыханием.

Отметим, что «Унион Берлин» одержал победу над «Фрайбургом» с результатом 2:0.