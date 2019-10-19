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​На берлинской станции загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 9 часов назад
В Германии загорелся поезд с футбольным фанатами
Фото: РИА Новости
Фанаты «Фрайбурга» попали в неприятную историю после матча чемпионата Германии против «Унион Берлин». Как сообщает Kicker, на берлинской железнодорожной станции загорелся скоростной поезд с болельщиками «Фрайбурга», которые должны были отправиться домой. Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда.
Все пассажиры благополучно были эвакуированы из поезда. Несколько человек были госпитализированы в качестве меры предосторожности из-за проблем с дыханием.
Отметим, что «Унион Берлин» одержал победу над «Фрайбургом» с результатом 2:0.
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