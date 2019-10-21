Президент «Реала» хочет пригласить Моуринью

Президент «Реала» Перес хочет пригласить Моуринью

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет пригласить на должность главного тренера "сливочных" Жозе Моуринью. Об этом сообщает испанское издание El Chiringuito.

После серии неудачных игр кресло нынешнего наставника "Реала" пошатнулось.

Напомним, что португальский специалист возглавлял королевский клуб в период с 2010 по 2013 год. За это время Моуринью сумел выиграть чемпионат Испании и трижды выйти в полуфинал Лиги чемпионов.