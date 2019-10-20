«Монако» без Головина обыграл «Ренн»

В матче десятого тура чемпионата Франции «Монако» на своём поле одержал победу над «Ренном».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи ІІ» в Монако, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль на счету Виссама Бен-Йеддера, ещё один мяч забил Ислам Слимани . У гостей отличились Крист-Эммануэль Мауасса и Адриен Эну

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу из-за удаления, которое футболист заработал в матче девятого тура.

Ранее сообщалось, что Головин дисквалифицирован на один матч Лиги 1.