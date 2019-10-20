«Монако» без Головина обыграл «Ренн» 

В матче десятого тура чемпионата Франции «Монако» на своём поле одержал победу над «Ренном».
Встреча, проходившая на стадионе «Луи ІІ» в Монако, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль на счету Виссама Бен-Йеддера, ещё один мяч забил Ислам Слимани. У гостей отличились Крист-Эммануэль Мауасса и Адриен Эну.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу из-за удаления, которое футболист заработал в матче девятого тура.
Ранее сообщалось, что Головин дисквалифицирован на один матч Лиги 1.