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СМИ: Китай может принять клубный ЧМ по футболу 2021 года 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Китай может принять клубный ЧМ по футболу 2021 года
Фото: Reuters
Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира по футболу 2021 года.
Как сообщает Associated Press, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, заявка Китая будет рассмотрена на предстоящем заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае.
С 2021 года турнир будет проводиться в новом формате — вместо семи в нём будут участвовать 24 команды. Клубный ЧМ 2019 и 2020 годов пройдёт в Катаре.
Ранее глава ФИФА призвал ввести пожизненное отстранение болельщиков за расизм.
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