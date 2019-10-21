СМИ: Китай может принять клубный ЧМ по футболу 2021 года

Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира по футболу 2021 года.

Как сообщает Associated Press, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, заявка Китая будет рассмотрена на предстоящем заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае.

С 2021 года турнир будет проводиться в новом формате — вместо семи в нём будут участвовать 24 команды. Клубный ЧМ 2019 и 2020 годов пройдёт в Катаре.

Ранее глава ФИФА призвал ввести пожизненное отстранение болельщиков за расизм.