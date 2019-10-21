Жена Новосельцева назвали смешными алименты

Жена Новосельцева об алиментах в 20 тысяч рублей: «Смешно. С „Зенитом“ у него был контракт на семь миллионов»

Екатерина Кейру, супруга защитника «Сочи» Ивана Новосельцева , рассказала о бракоразводном процессе.

— Большинство моих вещей — у его родителей. Но они даже не открыли мне дверь. А когда я пришла со съемочной группой, они начали кричать, что я шантажистка, что они меня боятся.

Вот это «боюсь», кстати, я так поняла, ему мама подсказала. Не понимаю, как мужчина может бояться женщину. Это внутренний позор, как мне кажется, сказать своей беременной жене, что ты ее боишься. Для меня это непонятно.

— Почему, на ваш взгляд, присудили лишь 20 тысяч алиментов, учитывая, что у него такая хорошая зарплата? Может, он какие-то липовые документы предоставил?

— Он не предоставил ни одного документа. Вообще. Я на каждом заседании присутствовала, Ваня — ни разу. Я предоставила бумаги, что во время спортивной карьеры у меня были хорошие предложения: около миллиона заработка в месяц. Мой статус, как спортсменки, выше, чем Вани. Я член национальной сборной с самых ранних лет. Всё это я предоставила в суде. Статьи, где Ваня говорит о том, что он берёт на себя ответственность за семью, что он ценит меня как спортсменку, что я помогаю ему.

И смешно то, что я на эти документы потратила эту же сумму (если не больше), которую мне назначила судья — эти 20 тысяч.

— Сейчас у вас нет никакого источника дохода?

— У меня ведь грудной ребёнок. Он находится всегда со мной, и просто для меня это была… Знаете, не обида — это не то слово. Младенец сутками был со мной, когда я эти бумаги доставала, ездила, забирала. Почему мой малыш должен это проходить? (плачет)

— Иван хочет удостовериться, отец ли он, хочет сделать ДНК?

— Я вообще уже не понимаю, что у человека в голове.

Людям, которые знают меня, мою семью, он такие вещи не говорит. Он говорит, что, да, это его ребенок. А людям, которые не были внутри нашей жизни, говорит, что не его.

— Какая у него зарплата?