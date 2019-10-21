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Жена Новосельцева об алиментах в 20 тысяч рублей: «Смешно. С „Зенитом“ у него был контракт на семь миллионов» 

Sports.ru + ещё 10 2 часа назад
Жена Новосельцева назвали смешными алименты
Фото: РИА Новости
Екатерина Кейру, супруга защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о бракоразводном процессе.
— Большинство моих вещей — у его родителей. Но они даже не открыли мне дверь. А когда я пришла со съемочной группой, они начали кричать, что я шантажистка, что они меня боятся.
Вот это «боюсь», кстати, я так поняла, ему мама подсказала. Не понимаю, как мужчина может бояться женщину. Это внутренний позор, как мне кажется, сказать своей беременной жене, что ты ее боишься. Для меня это непонятно.
— Почему, на ваш взгляд, присудили лишь 20 тысяч алиментов, учитывая, что у него такая хорошая зарплата? Может, он какие-то липовые документы предоставил?
— Он не предоставил ни одного документа. Вообще. Я на каждом заседании присутствовала, Ваня — ни разу. Я предоставила бумаги, что во время спортивной карьеры у меня были хорошие предложения: около миллиона заработка в месяц. Мой статус, как спортсменки, выше, чем Вани. Я член национальной сборной с самых ранних лет. Всё это я предоставила в суде. Статьи, где Ваня говорит о том, что он берёт на себя ответственность за семью, что он ценит меня как спортсменку, что я помогаю ему.
И смешно то, что я на эти документы потратила эту же сумму (если не больше), которую мне назначила судья — эти 20 тысяч.
— Сейчас у вас нет никакого источника дохода?
— У меня ведь грудной ребёнок. Он находится всегда со мной, и просто для меня это была… Знаете, не обида — это не то слово. Младенец сутками был со мной, когда я эти бумаги доставала, ездила, забирала. Почему мой малыш должен это проходить? (плачет)
— Иван хочет удостовериться, отец ли он, хочет сделать ДНК?
— Я вообще уже не понимаю, что у человека в голове.
Людям, которые знают меня, мою семью, он такие вещи не говорит. Он говорит, что, да, это его ребенок. А людям, которые не были внутри нашей жизни, говорит, что не его.
— Какая у него зарплата?
— Насколько я знаю, 100 тысяч евро. Условно с «Зенитом» у него контракт на семь миллионов. Все так удивляются. Для меня было важно, чтобы мы построили такую жизнь, чтобы наши дети жили хорошо. Он поставил меня теперь в такое положение, что я не могу дать ребёнку то, к чему стремилась. Я осознанно родила ребёнка. Каких трудов это стоило, чтобы было так, как это есть. И я не сделаю шага назад, — сказала Новосельцева.
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Комментарии2
Футбол , Иван Новосельцев , Зенит
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