Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора» 

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал дебилами руководство волгоградского "Ротора". Об этом он сообщил в Youtube-шоу "КраСава" в интервью Евгению Савину.
Экс-наставник сборной России рассказал об эпизоде, когда воспитанники его школы должны были ехать на турнир в Нидерланды под именем "Ротора".
"Клуб решил, что мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. "Ротор" забрал на себя название, но за лицензии платил я, половину зарплаты платил я, взносы платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! Просто дебилы в руководстве сидят, которые чувствуют себя выше всех", — сказал Слуцкий.
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