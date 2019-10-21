«Ювентус» следит за братьями Миранчуками из «Локомотива»

Туринский «Ювентус» следит за братьями Миранчуками из московского «Локомотива» . Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Антон и Алексей за предыдущие полтора года сумели выиграть все трофеи, разыгрывающиеся в России. В мае 2018 года им покорился чемпионат России, в мае 2019 года — Кубок России, а в июле 2019 — Суперкубок.