​Роналду номинирован на «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду номинирован на «Золотой мяч» — престижный приз, вручаемый французским журналом France Football лучшему футболисту мира за календарный год.

Также на приз номинированы бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон, голландский защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт, французский форвард «Реала» Карим Бензема и голландский полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум.

Ранее стали известны имена первых десяти претендентов на «Золотой мяч». Ещё пятнадцать номинантов на столь престижную награду будут названы по ходу вечера понедельника.