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Экс-тренер «Спартака» объяснил спад в игре Шюррле 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Экс-тренер «Спартака» объяснил спад в игре Шюррле
Фото: РИА Новости
Бывший тренер московского «Спартака» Сергей Кузнецов, который являлся помощником Олега Кононова, объяснил, почему произошёл спад в игре полузащитника команды Андре Шюррле.
«Если вы обратитесь к статистике, то увидите, что в последние полгода до «Спартака» Шюррле не имел постоянной игровой практики. При этом летом тренировался индивидуально и не проходил сборы с нами. Конечно, он большой профессионал, но индивидуальных тренировок недостаточно», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
По его словам, Шюррле провёл девять матчей за 27 дней, что было для него тяжело без полноценных тренировочных сборов. Кузнецов также подчеркнул, что «Спартак» не мог держать такого игрока в запасе, когда необходимо было добывать результат.
«Андре — лидер по своей натуре, очень хотел постоянно помогать «Спартаку». Не мог оставаться в стороне. Но, к сожалению, такой плотный график сказался», — сказал Кузнецов.
Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». На данный момент на его счету 12 матчей в составе красно-белых, в которых он забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее тренер Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака».
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Футбол , Сергей Кузнецов , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Спартак
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