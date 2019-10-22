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Турецкая плаха Зидана: Моуринью готов возглавить «Реал» 

Газета.Ru 1 час назад
Турецкая плаха Зидана: Моуринью готов возглавить «Реал»
Фото: Газета.Ru
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может быть отправлен в отставку уже после ближайшего матча команды, если «королевский клуб» уступит в Лиге чемпионов турецкому «Галатасараю». Президент Флорентино Перес хочет видеть у руля Жозе Моуринью.
21 октября в испанских СМИ появились слухи о том, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рискует потерять свой пост уже после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая», который пройдет во вторник, 22-го числа.
Это якобы случится, если «королевский клуб» уступит своему сопернику, и тогда на смену французу будет назначен португалец Жозе Моуринью, которого президент «Реала» Флорентино Перес хочет вернуть в команду.
К этой информации можно было бы отнестись как к обычным досужим разговорам, которые сопровождают «Реал» 365 дней в году, особенно в местной прессе, и часто не имеют под собой никаких серьезных оснований, если бы не одно «но».
Информацию о готовящейся Флорентино Пересом операции по возвращению Особенного в Мадрид, где он уже работал с 2010 по 2013 годы, распространил El Chiringuito — один из самых авторитетных источников информации о «Реале» в Испании, часто дающий первым громкие новости про «королевский клуб».
Так, например, было с уходом Криштиану Роналду в «Ювентус», возвращением в команду Зинедина Зидана и переходом из «Челси» этим летом Эдена Азара.
Что ж, к ситуации «сливочных» и их нынешнего главного тренера стоит присмотреться повнимательнее, ведь перемены, очевидно, действительно возможны.
Зидан ушел из «Реала» после трех триумфов в Лиге чемпионов и одной выигранной Ла Лиги за два с половиной года работы. Но без него команда не продержалась и одного сезона. В прошлой кампании «Реал» откровенно посыпался, и после катастрофического вылета в 1/8 финала главного клубного турнира Европы от «Аякса» Перес уговорил своего любимца еще в бытность Зизу игроком вернуться.
Французский специалист поймал момент и вернулся на собственных условиях. Обычно авторитарный президент «Мадрида» пошел на беспрецедентные полномочия наставника команды. Похожие, Перес, кстати, раньше предоставлял только Моуринью, которого тоже очень ценит.
В оставшейся части прошлого сезона перед Зиданом и его командой не было особых задач, но «Реал» все равно не убедил, играя очень нестабильно. Первые сомнения в успешности идеи с возвращением зародились именно тогда. Потом в летнее межсезонье клубу не удалось выполнить одно из главных обещаний, данных тренеру, — купить у «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В итоге Зидан, похоже, ожидая соотечественника до самого конца трансферного окна (и даже сейчас), отказался от альтернатив в лице Кристиана Эриксена, Донни ван де Беека и Бруну Фернандеша, каждый из которых является футболистом топ-класса.
Не смог «королевский клуб» никому продать Гарета Бэйла, с которым у специалиста то тлеет, то разгорается конфликт, и в итоге валлиец остался в команде и, хотя показывает неплохой футбол в новом сезоне, является в коллективе миной замедленного действия. Небольшие взрывы в прессе, шедшие из окружения вингера с целью подорвать положение Зидана, уже были совсем недавно.
Да и в межсезонье «сливочные» смотрелись, пусть и в товарищеских матчах, совсем не по-королевски, а уж фиаско в игре с «Атлетико» (3:7) вообще не лезет ни в какие ворота.
Вроде бы реально значения все эти моменты не могли иметь, но авторитет Зидана они подтачивали, и к старту сезона-2019/20, с которого и должен был изначально пойти отсчет успешности его работы после возвращения в клуб, Зизу уже подошел в ситуации, когда многие смотрели на него с недоверием. Не пришедший Погба и все слухи о трениях между тренером и президентом по этому поводу, не ушедший Бэйл, неготовый к сезону и имеющий лишний вес Азар, который к тому же травмировался на тренировке перед первым туром чемпионата, неубедительные предсезонные игры — «Реал» воспринимался как кандидат на оглушительный провал.
Тем не менее стартовать, хоть и со скрипом по игре, команде удалось здорово. Пока «Барселона» мучилась и теряла очки без травмированного Лионеля Месси, «Реал» и без Азара, и с ним свое набирал. Блестяще играет Карим Бензема, настрелявший уже шесть мячей в Примере, центр снова держит трио Каземиро — Тони Кроос — Лука Модрич, Серхио Рамос ведет партнеров за собой, молодые бразильцы добавляют огонька, да даже потухший вроде бы в прошлом сезоне Марсело вновь зажегся.
До выходных «Реал» лидировал в чемпионате Испании, во что было трудно поверить прямо перед стартом сезона.
Правда, не слишком убедительная игра и результаты в Лиге чемпионов омрачали картину. Там, в единственном пока настоящем испытании команда Зидана была просто уничтожена в Париже «Пари Сен-Жермен» — 0:3.
Да, у «королевского клуба» было много потерь из-за травм, но у соперника, например, не играли Килиан Мбаппе, Неймар и Эдинсон Кавани!
Но фиаско в столице Франции, пусть оно и практически поставило крест на надеждах на первое место в группе (при равенстве очков считаются личные встречи, а там уже 0:3), все же было из той категории неудач, про которые говорят: shit happens.
Однако во втором туре в ЛЧ, уже на родном «Сантьяго Бернабеу» «Реал» чуть не улетел бельгийскому «Брюгге». Команда Зидана уступала со счетом 0:2 к перерыву и смогла отыграться ценой невероятных усилий.
В любом случае, 2:2 с таким соперником на своем поле и всего одно очко после двух туров — уже повод задуматься. У «ПСЖ» тем временем в активе шесть баллов, и он фактически недосягаем. В борьбе с «Брюгге» (два очка) и «Галатасараем» (одно) все пока в рабочем режиме, но разве дело «Реала» именно бороться с такими соперниками?
Перес точно не для этого звал Зидана спасать положение. А тут еще безликое фиаско на Мальорке в последнем матче (0:1), после которого «сливочные» пропустили в таблице «Барселону».
Да, сейчас «Реал» второй в чемпионате с отставанием всего в очко от лидера, а в Лиге чемпионов шансы на плей-офф по-прежнему отменные. В общем, абсолютно ничего не потеряно, и старт можно было бы признать удачным, но это Мадрид.
Тут одного счета на табло и цифр в таблице мало. И даже Зидану ничего не гарантировано. Вчера он был любимцем, а завтра у Переса появится новый фаворит.
Собственно, так уже бывало с Моуринью, который вообще-то за свою работу в клубе сломал психологию неудачников и вернул «Реал» в когорту настоящих топов и на более-менее один уровень с доминировавшей до этого «Барсой».
Однако и голова Особенного в итоге полетела. Теперь же Перес, возможно, видит в нем того человека, который снова вдохнет в «Реал» свежие силы, даст новый импульс.
И Серхио Рамос, который Моуринью не переваривает, может говорить сколько угодно, что вся команда будет с Зиданом до последнего вздоха, если «Реал» не начнет побеждать всех подряд, вздох этот случится очень быстро.
Перес становится старше, но как был скор на расправу, так и остается. Зато с ним в «королевском клубе» никогда не бывает скучно.
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Футбол , Статьи , Зинедин Зидан , Бруну Фернандеш , Лука Модрич , Лионель Месси , Кристиан Эриксен , Эден Азар , Тони Кроос , Гарет Бэйл , Поль Погба , Криштиану Роналду , Карим Бензема , Реал , Манчестер Юнайтед
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