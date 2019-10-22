Медаль за помощь фронту и Кубок СССР по хоккею: чего добился легендарный Лев Яшин вне футбола

22 октября великому советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В качестве футболиста он стал чемпионом Европы, выигрывал Олимпийские игры, неоднократно приводил московское «Динамо» к победам в первенстве СССР. Яшин был признан лучшим вратарём XX века по версиям самых престижных изданий и организаций, а также до сих пор остаётся единственным голкипером, получившим «Золотой мяч». Но этими достижениями его биография не ограничивается. RT рассказывает, чем ещё был известен Чёрный паук.

Война

Свою первую медаль Лев Яшин получил вовсе не за спортивные заслуги. Когда его, простого 11-летнего подростка отправили отдыхать летом в Подмосковье, началась Великая Отечественная война. Поначалу его со школой транспортировали в Воскресенск, спасая от бомбёжек, но вскоре юноша вместе с семьёй отправился ещё дальше от Москвы в Ульяновск, куда эвакуировали авиационный завод, на котором работал отец будущей звезды футбола.

Свой 12-й день рождения Яшин встретил за разгрузкой эшелонов с заводским оборудованием, а через год и сам стал работать слесарем на эвакуированном предприятии, успев дорасти до третьего разряда. В тылу Яшин стал курить — так он боролся со сном, чтобы не получить травму у опасного станка. О том, как подросток вместе с отцом и матерью втроём работали на заводе, даже писали в местных газетах.

В 1944 году завод вернулся в Москву, но добираться до места работы Яшину приходилось через весь город. Тем не менее, до конца войны он продолжал изготавливать нужные на фронте детали и помогать стране. В 16 лет Яшин был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» — раньше, чем получил все свои спортивные наградами.

Прыжки с трамплина

Возможно, Яшин мог бы стать… прыгуном на лыжах с трамплина. По крайней мере, этой забавой он увлекался в своём предвоенном детстве. Будущий футболист любил с друзьями забираться на деревянные сараи, которые легко было найти в дворах старой Москвы, и прыгать с них.

«Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко держаться на ногах, не бояться высоты, владеть своим телом», — вспоминал позднее Яшин.

Он считал, что именно эти упражнения и помогли ему в будущем развить координацию, чтобы играть в футбол на высшем уровне, а также избавиться от чувства страха. Спустя годы Яшин говорил, что новое поколение футболистов потому так подвержено травмам, что уже не играло в опасные игры во дворах.

Хоккей

Яшин известен во всём мире как один из лучших футбольных вратарей в истории. Но в начале 50-х годов он успел засветиться и в хоккее, причём довольно ярко. Обычным делом в те годы было летом играть в футбол, а зимой выходить на лёд с клюшкой в руках. Только вкусы у футболистов после войны стали меняться — вместо хоккея с мячом они распробовали новый «канадский» хоккей, который заметно отличался от «русского». Совмещать два вида спорта стало сложнее, но всё-таки некоторым спортсменам это удавалось.

Не будет казаться удивительным, что Яшин также профессионально играл в хоккей, если вспомнить, кто привёл его в футбольное «Динамо». Сделал это великий тренер и автор первого гола в чемпионате СССР по хоккее Аркадий Чернышёв . С его подачи молодой Яшин зимой вставал в маленькие хоккейные ворота. Будущему обладателю «Золотого мяча» приходилось тяжело. По футбольной привычке, он старался поймать шайбу руками, а не отразить её, отчего разбивал пальцы в кровь. Иногда он удивлял соперников и выходами в поле. Но постепенно Яшин освоился благодаря основному вратарю «Динамо» Карлу Лииву, с которым жил на сборах в одной комнате.

К 1953 году Яшин стал вторым номером в хоккейной команде. Он выиграл бронзу чемпионата страны, а спустя два месяца стал обладателем Кубка СССР, причём в финальном матче против ЦДСА именно Яшин стоял в воротах. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу динамовцев. Вратарь получил за это звание мастера спорта — раньше, чем в футболе. Встал вопрос, какой игре дальше уделять основное внимание, ведь Яшину даже прочили поездку со сборной на дебютный чемпионат мира. Но он всё-таки сосредоточился на футболе, хотя всё ещё оставался дублёром в «Динамо».

Семья

С будущей женой Валентиной Шашковой, выпускницей экономического техникума, Яшин познакомился в своём родном районе Тушино, когда уже был дублёром футбольного «Динамо». Поначалу высокий и худой парень, который к тому же не умел красиво танцевать, не впечатлял девушку. Но со временем он покорил её своей вежливостью и настойчивостью. Как вспоминала избранница Яшина, однажды она простыла и встретила его на улице гуляющим с другой девушкой. Футболист смутился и в качестве извинений достал ей дефицитные для послевоенной Москвы лимоны. После этого они уже не расставались.

Пожениться с первого раза им не удалось. Когда в декабре 1954 года Лев и Валентина пошли в ЗАГС, девушка в последний момент написала в заявлении, что хочет оставить свою прежнюю фамилию. Яшина это задело — он выбросил листок в урну и расстроенным ушёл домой. К счастью, обида была недолгой. Подруги убедили Валентину, что фамилию её супруга ещё узнают во всём мире, и она согласилась взять её. Они успели расписаться в последний день года, после чего Яшин уехал на двухмесячный сбор с командой.

Брак был счастливым, и в нём у вратаря родились две дочери — Ирина и Елена. До своей смерти в 1990 году Яшин успел увидеть и своего внука Василия Фролова . Тот пошёл по стопам своего деда и стал вратарём, поиграв за дубль московского «Динамо» в Москве, а также за одноклубников из Санкт-Петербурга и «Звенигород». Своего сына он назвал в честь знаменитого прадеда Львом.

Друзья

Множество легенд мирового футбол 60-х и 70-х годов считали Яшина своим другом. Пеле, Мишель Платини, Эйсебио, Франц Беккенбауэр — все они были рады, что находятся в добрых отношениях с советским вратарём и приезжали к нему в гости, хотя их и разделял языковой барьер.

Великий португалец Эйсебио настолько сильно уважал Яшина, что когда они играли друг против друга на чемпионате мира 1966 года, тот сказал сопернику, в какой угол будет бить пенальти. На кону были бронзовые медали турнира, но нападающий не обманул своего друга и честно пробил вправо от него.