«Обварили заживо». Сестра футболиста о его смерти

«Эти звери обварили его заживо»: сестра погибшего футболиста обвинила в его смерти полицейских

«Звери» из полиции заживо обварили футболиста в Калининграде. Об этом, как сообщает Sport24, заявила его сестра.

Вчера, как сообщал «Рамблер», управление Следственного комитета по Калининградской области объявило о проведении доследственной проверки по факту гибели 36-летнего местного жителя.

Вечером 19 октября он, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения совершил административное правонарушение, был доставлен в отдел МВД по Московскому району Калининграда и помещен в камеру содержания административно-задержанных лиц.

Ночью 20 октября мужчина повел себя агрессивно, повредил батарею отопления и получил обширный ожог. Он был доставлен в больницу незамедлительно, получил квалифицированную медицинскую помощь своевременно, но умер.

«Сведения о том, что калининградец был прикован наручниками к батарее, на данном этапе проверки подтверждения не нашли», — подчеркнули в СК.

Тем временем, как сообщает Sport24, сестра погибшего Марианна Вшивкова заявила, что ее 36-летнего брата Ивана, игрока футбольного клуба «Прогресс» из Черняховска, убили полицейские.