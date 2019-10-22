Месси и Роналду надоели? Кто претендует на «Золотой мяч»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси и ставший лучшим игроком прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк номинированы на получение «Золотого мяча».

Приз лучшему игроку мира ежегодно вручается французским журналом France Football.

Кстати, Де Йонг и де Лигт в сезоне-2018/19 выступали за «Аякс», Азар защищал цвета «Челси», Гризманн играл за «Атлетико», тогда как Фелиш прокладывал себе дорогу в Мадрид через «Бенфику».

Что интересно, впервые за 26 лет на «Золотой мяч» не номинирован его действующий обладатель. В прошлом году приз выиграл полузащитник «Реала» Лука Модрич, однако на сей раз в числе номинантов хорвата нет.

Что же касается самой премии, то она была учреждена в 1956 году (первым победителем стал англичанин Стэнли Мэтьюз). Рекордсменами являются Роналду и Месси, которые добивались этого приза по пять раз, однако в этом году, по мнению экспертов, уступят в голосовании победителю Лиги чемпионов УЕФА — 2019 ван Дейку. К слову, в 2011-2015 годах награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), но в 2016-м ФИФА учредила собственный приз — в 2019 году его удостоился Месси.

Стоит отметить, что помимо номинации «Лучший игрок года» France Football вручает еще несколько премий.

Так французское издание опубликовало список претендентов на звание лучшего вратаря 2019 года — с нынешнего года эта награда носит имя прославленного советского голкипера Льва Яшина (единственного в вратаря в истории, становившегося обладателем «Золотого мяча»).

Также был представлен список десяти претендентов на Kopa Trophy — награда вручается лучшему игроку года в мире в возрасте до 21 года.

OFFICIAL:



2⃣0⃣ nominees of the 2019 Women's #BallonDor.



🇦🇺 Kerr

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 White

🇸🇪 Fischer

🇫🇷 Henry

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bronze

🇺🇸 Morgan

🇳🇱 Miedema

🇩🇪 Marozsan

🇩🇰 Harder

🇫🇷 Bouhaddi

🇺🇸 Rapinoe

🇳🇱 Martens

🇳🇱 Van Veenendaal

🇫🇷 Renard

🇺🇸 Lavelle

🇧🇷 Marta

🇳🇴 Hegerberg

🇸🇪 Asllani

🇸🇪 Jakobsson

🇺🇸 Heath pic.twitter.com/UjYALmnohy— IG: sportsmvt (@sports_mvt) 22 октября 2019 г. Не обошло французское издание стороной и футболисток. В число 20 номинантов вошли действующая обладательница «Золотого мяча» норвежка Ада Хегерберг , лучшая футболистка по версии Международной федерации футбола (ФИФА) из США Меган Рапино, нападающая сборной Бразилии Марта, голландки Лике Мартенс и Сари ван Венендал, француженка Ванди Ренар, американки Роуз Лавель и Тобин Хит, а также шведки Косоваре Аслани и София Якобссон.

Церемония вручения премии пройдет 2 декабря в парижском театре «Шатле», а одним из ведущих торжественного мероприятия станет легенда «Челси» Дидье Дрогба.