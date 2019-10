Месси и Роналду надоели? Кто претендует на «Золотой мяч» 

OFFICIAL:



2⃣0⃣ nominees of the 2019 Women's #BallonDor.



🇦🇺 Kerr

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 White

🇸🇪 Fischer

🇫🇷 Henry

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bronze

🇺🇸 Morgan

🇳🇱 Miedema

🇩🇪 Marozsan

🇩🇰 Harder

🇫🇷 Bouhaddi

🇺🇸 Rapinoe

🇳🇱 Martens

🇳🇱 Van Veenendaal

🇫🇷 Renard

🇺🇸 Lavelle

🇧🇷 Marta

🇳🇴 Hegerberg

🇸🇪 Asllani

🇸🇪 Jakobsson

🇺🇸 Heath pic.twitter.com/UjYALmnohy— IG: sportsmvt (@sports_mvt) 22 октября 2019 г.