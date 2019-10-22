Защитник «Локомотива» рассказал о страданиях в России

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило Серкейра признался, что страдал после переезда в Россию.

Он заявил, что разница между его родной страной и Россией велика, особенно в том, что касается температуры воздуха. Несмотря на то, что Мурило еще не застал российских морозов, он признался, что после переезда страдал от холода.

«Моя адаптация в «Локомотиве» в целом прошла быстро. Поначалу я страдал в России, но со временем привык. Я хотел побыстрее пройти этот этап и приступить к игре. Сейчас всё хорошо», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

22 октября московский «Локомотив» встречается с туринским «Ювентусом» в Турине в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Идет первый тайм, москвичи вышли вперед 1:0.