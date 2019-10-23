Неймар пропустил половину матчей за «ПСЖ»

Неймар пропустил 63 матча «ПСЖ» — столько же он провел за клуб

27-летний форвард из 126 игр, проведенных клубом за три неполных сезона, принял участие только в 63.

Бразилец оставался вне игры преимущественно из-за травм. Также у него было несколько дисквалификаций за этот период.

Старт этого сезона Неймар пропустил из-за травмы, а также в связи с неопределенностью своего будущего. Сообщалось, что он хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», но в итоге клубы не смогли согласовать трансфер.

Приняв участие в пяти матчах Лиги 1, 13 октября Неймар вновь травмировался в расположении сборной Бразилии и выбыл на месяц.