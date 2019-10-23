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Капелло назвал вратаря «Локомотива» Гилерме виновным во втором голе в матче с «Ювентусом» 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Капелло обвинил Гилерме в голе в матче с «Ювентусом»
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме ошибся в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" (1:2). Комментарий Капелло приводит итальянское издание Corriere dello Sport.
Во вторник "Ювентус" в Турине обыграл в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" со счетом 2:1. В составе "Локомотива" гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У "Ювентуса" отличился Пауло Дибала (77, 79). В эпизоде со вторым пропущенным мячом Гилерме отразил дальний удар защитника туринцев Алекса Сандро, после чего на добивании первым оказался Дибала.
"Ювентус" выиграл у "Локомотива" благодаря двум дальним ударам из-за пределов штрафной, в эпизоде со вторым голом решающую ошибку допустил вратарь", — заявил 73-летний Капелло.
Также Капелло высказал удивление озвученной главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри статистике в послематчевом интервью. Сарри заявил в эфире телеканала Sky Sports, что "Ювентус" владел мячом 77,8% игрового времени (такую статистика приводит портал Optа, данный процент стал рекордным для "Ювентуса" в матчах Лиги чемпионов с начала подсчетов — с сезона-2003/04) и нанес 28 ударов по воротам российского клуба (второй результат в истории Лиги чемпионов для "Ювентуса").
"Когда я услышал статистику, она показалась мне невероятной. У меня было ощущение, что я смотрел другую игру", — сказал Капелло.
С 2012 по 2015 год Капелло возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр в отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России. Капелло дважды приводил "Ювентус" к победе в чемпионате Италии (2004/05; 2005/06), второго титула команда была лишена после коррупционного скандала.
В группе D "Ювентус" и мадридский "Атлетико" набрали по 7 очков, "Локомотив" — 3, "Байер" (Леверкузен) — 0. В следующем туре "Локомотив" проведет матч против "Ювентуса" на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало — 20:55 мск).
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Комментарии
Футбол , Алексей Миранчук , Фабио Капелло , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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