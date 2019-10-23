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Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен из-за беспорядков
Фото: Reuters
Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. О времени начала игры пока не сообщается.
Указано, что такое решение принял комитет по проведению соревнований, проанализировав предложения обоих клубов, а также изучив отчет представителей федерации о возможности проведения матча.
Первоначально игра должна была пройти 26 октября. Матч был перенесен из-за массовых акций протеста в Каталонии. Жители региона вышли на улицы, протестуя против тюремных сроков для лидеров движения за независимость региона.
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