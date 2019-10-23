«Аякс» дома проиграл «Челси»

В матче третьего тура Лига чемпионов Аякс в Амстердаме уступил Челси 0:1.

Единственный мяч в концовке забил Миши Батшуайи.

Аякс не только впервые проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но и пропустил первый мяч.

Челси с шестью очками занимает второе место, уступая амстердамцам по дополнительным показателям.

Лига чемпионов Групповой этап Группа H Третий тур Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) 0:1 (0:0)

Гол: Батшуйаи, 86.

Аякс: Онана, Велтман (Хунтелар, 89), Альварес (Де Йонг, 89), ван де Бек, Тадич, Промес (Нерес, 74), Блинд, Мартинес, Зиеч, Дест, Тальяфико.

Предупреждения: Тадич, 49; Мартинес, 65 Зума, 84.