«Аякс» дома проиграл «Челси» 

В матче третьего тура Лига чемпионов Аякс в Амстердаме уступил Челси 0:1.
Единственный мяч в концовке забил Миши Батшуайи.
Аякс не только впервые проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но и пропустил первый мяч.
Челси с шестью очками занимает второе место, уступая амстердамцам по дополнительным показателям.
Лига чемпионов Групповой этап Группа H Третий тур Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) 0:1 (0:0)
Гол: Батшуйаи, 86.
Аякс: Онана, Велтман (Хунтелар, 89), Альварес (Де Йонг, 89), ван де Бек, Тадич, Промес (Нерес, 74), Блинд, Мартинес, Зиеч, Дест, Тальяфико.
Челси: Кепа, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Абрахам (Батшуайи, 71), Виллиан (Пулишич, 66), Зума, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Аспиликуэта, Томори.
Предупреждения: Тадич, 49; Мартинес, 65 Зума, 84.