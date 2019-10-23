Пиво вернется на футбольные стадионы

В отзыве Чуйченко говорится, что прошедший в России чемпионат мира по футболу доказал, что при должной организации продажа алкоголя на стадионах не приводит к негативным последствиям.

Игорь Лебедев и С предложением вернуть пиво на футбол выступили депутаты ЛДПР Дмитрий Свищев . Законопроект был внесен в Госдуму 22 июля, но еще не был рассмотрен. Парламентарии предлагают направлять средства от соглашений с производителями алкогольной продукции на развитие детско-юношеского спорта.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.

По словам Игоря Лебедева, первое чтение законопроекта ожидается в ноябре. Он отметил, что во втором чтении депутаты или правительство могут внести поправки и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже.