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«Явный криминал»: мать погибшего футболиста обвиняет полицию 

Газета.Ru 2 часа назад
«Явный криминал»: мать погибшего футболиста обвиняет полицию
Фото: кадр видео
Футболист черняховского «Прогресса» Иван Вшивков насмерть обварился кипятком. 36-летний мужчина был заключен под стражу в отделении полиции Калининграда за «мелкое хулиганство», но, устроив дебош в камере, сорвал радиатор отопления и получил ожоги горячей водой. По данным правоохранительных органов, ожоги составили 95% всего тела.
Страшная новость пришла из Калининграда. 36-летний футболист черняховского «Прогресса» Иван Вшивков, находясь в камере отделения калининградской полиции, насмерть обварился кипятком. Сам инцидент произошел еще 20 октября. По данным правоохранительных органов, накануне мужчина находился на одной из улиц города в состоянии алкогольного опьянения и «вел себя неадекватно», в результате чего был задержан полицейскими по обвинению в нарушении статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Мелкое хулиганство»). Во время отбывания ареста Вшивков устроил потасовку в своей камере и сорвал радиатор отопления, в результате чего ошпарился кипятком. Полученные травмы оказались смертельными.
Подробности произошедшего на данным момент выясняет следствие, причины инцидента неизвестны. Однако мать погибшего Ольга Вшивкова считает, что в гибели ее сына виноваты сотрудники полиции. По ее словам, представители правоохранительных органов сообщили ей, что ожоги у погибшего составили 95% всего тела.
«Врачи рассказали нам, что такие травмы несовместимы с жизнью. У него на теле не осталось живого места — только ладони. Видимо, кулаки были сжаты, все остальное тело было обожжено. Мы зашли к нему, ноги у него были прикрыты, все остальное было обожжено. Кожа крупными лоскутами слезла, практически до мяса. Уши были синими, потом нам другие медицинские работники объяснили почему: значит, его били по ушам. А это адская боль, это перепонки. И врачи нам сказали, что это явный криминал. Врач-реаниматолог при этом отметил, что с такими ожогами люди все равно так быстро не умирают», — цитирует мать погибшего футболиста «Север. Реалии».
Сама Ольга Вшивкова предполагает, что версия следствия не является достоверной. По ее мнению, сотрудники полиции избили ее сына, облив при этом кипятком. Комментируя свои обвинения, она сослалась на слова врачей, которые считают, что «чтобы получить такие серьезные ожоги, нужно долго лежать под струей кипятка». Кроме того, подозрения насчет версии следствия о том, что ее сын именно ошпарился кипятком из трубы батареи, возникли у матери погибшего после того, как полицейские вернули одежду задержанного. В частности, ботинки, в которые был обут Иван Вшивков, оказались полностью сухими.
«Сама батарея: это обыкновенная пластиковая труба, закрытая какой-то решеткой. Один угол решетки отогнут, соединение порвано. По телевизору показали эту батарею, мы потом увеличили фото с телевизора, и там внизу под трубой явный свежий скол от монтировки. Это то, что мы увидели. У нас слишком много вопросов», — отметила она.
Позднее в Сети появилось видео из камеры, где отбывал свой арест Иван Вшивков. На кадрах видно, как футболист вступил в словесную перепалку со своим сокамерником, после чего завязалась небольшая драка. Через несколько мгновений сотрудники полиции разняли двух мужчин, а Вшивкова вывели из камеры. По словам полицейских, выйдя из помещения, футболист продолжил вести себя агрессивно. Кроме того, до того, как покинуть комнату, футболист сначала несколько раз ударил ногой по двери, а затем, увидев камеру видеонаблюдения, снес ее пластиковой бутылкой с водой.
По версии следствия же Вшивков также повредил батарею, после чего и ошпарился мощной струей кипятка.
У погибшего осталась жена и двое детей: девятилетний сын и четырехлетняя дочь. По словам родственников Вшивкова, последнее время он жил в Калининграде, а также регулярно посещал Черняховск, где он раньше играл за местный футбольный клуб «Прогресс». В 2011 году ему вручили награду за «Активное участие в спортивной жизни Калининградской железной дороги (КЖД)», а позднее он был включен в список лучших спортсменов КЖД. Помимо футбола он занимался монтажом металлических конструкций.
Интересно, что мать погибшего считает, что сотрудники полиции не имели права задерживать ее сына. По ее словам, «никакого мелкого хулиганства он не совершал», а лишь отмечал день рождения своего родственника.
«19 октября Ваня отмечал день рождения зятя. Вечером они вместе пошли в магазин, но в один момент мимо проезжающий полицейский патруль решил его задержать. Они увидели, что Иван был выпившим, потому и забрали в отделение», — отметила она.
Кроме того, Ольга Вшивкова обвинила полицейский участок, где и погиб ее сын, в намерении «замять» инцидент. По ее словам, все сотрудники правоохранительных органов на данный момент вдруг отправились в отпуск.
«У нас есть сведения, что есть распоряжение, чтобы все молчали и ничего никому не говорили. Ни прокуратура, ни следственный комитет, ни полиция на нас не выходили, не звонили. Уже состоялась судебно-медицинская экспертиза, но, видимо, нам выдадут только свидетельство о смерти. Результаты экспертизы будут не раньше, чем через месяц», — цитирует Вшивкову Sport24.
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Футбол , Статьи , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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