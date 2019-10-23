Боярский раскритиковал «Зенит» за поражение

По словам Боярского, накануне «Локомотив» в матче с «Ювентусом» показал себя гораздо лучше, чем сегодня петербуржцы.

«Петербуржцы вообще не бегали, допустили огромное количество неточностей, особенно по сравнению с игрой против "Ростова". Полная растерянность — складывается ощущение, что игроки не знакомы друг с другом», — приводит Sport24 слова Боярского.

При этом артист отметил, что у «Зенита» все еще остаются шансы на выход в плей-офф турнира.

«Теперь нужно готовиться к следующим играм», — констатировал Боярский.

В четверг немецкий «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» на своем поле со счетом 2:1. Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на третье место в группе G, оставшись с четырьмя баллами. «РБ Лейпциг» же набрал семь очков и до матча «Лиона» с «Бенфикой» единолично возглавил турнирную таблицу.