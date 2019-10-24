Рамос оштрафован на €1 млн

Капитан «Реала» оштрафован на €1 млн за неуплату налогов

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, выступающий за сборную Испании, оштрафован на €1 млн за неуплату налогов. Об этом сообщает местное издание El Mundo.

Соответствующее наказание было принято за нарушения в период с 2012 по 2014 год.

Сам футболист уже оплатил половину назначенной судом суммы, при этом параллельно подав жалобу на действия правоохранительных органов с целью обжаловать данный приговор.

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги намерено обжаловать решение о переносе матча десятого тура испанского чемпионата между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".